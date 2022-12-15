На новогодней ярмарке будут удивлять стеклянными игрушками и пряниками

С 15 декабря по 8 января департаментом сельского хозяйства и потребительского рынка в центральной части Севастополя — на площади Нахимова, а также на смотровой площадке между Дворцом детского и юношеского творческого и Аквариумом –—организованы праздничные ярмарки.

Об этом 15 декабря рассказала начальник управления потребительского рынка департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Ксения Казанджиева. Правда, на момент презентации выстроенные в дружный ряд торговые киоски были наглухо закрыты. Но журналистам пояснили, что откроются они к вечеру.

По словам чиновницы, на ярмарке будет представлен широкий ассортимент стеклянных елочных игрушек, произведенных на предприятии народных художественных промыслов России «Елочка», что находится в городе Клин Московской области.

— Мы договорились с продавцами, что они будут соблюдать минимальную торговую надбавку. Будем рассчитывать, что цены на игрушки будут приемлемыми и порадуют потребителей,—– выразила надежду К.Казанджиева. По просьбе «Севастопольской газеты» она уточнила, что отечественные елочные украшения можно будет купить по цене от 86 до 600 рублей.

На ярмарке также обещают продавать горячие безалкогольные напитки, а частное предприятие «Севастопольская пекарня» организует продажу пряников собственной выпечки по цене 75-100 рублей за штуку.

Детям будет предложено попробовать себя в художественной росписи пряничных изделий и леденцов на мастер-классах.

Елки в центре не продают

Елочные базары будут работать в Севастопопле в десяти местах, но почему-то ни одного в центральной части города не оказалось.

Сосны в этом году привезли из Пензы и с Урала, а ели — из Нижнего Тагила и Перми. За один метр доставленной за тысячи километров «лесной красавицы» придется заплатить от 800 до 1000 рублей.

Праздник с быстрой едой

По словам К.Казанджиевой, услуги общественного питания, как рассчитывают в управлении, в новогодние дни станут самыми актуальными для жителей города.

— Будет много выходных. У людей будет возможность прогуляться, приобрести кофе, возможно, какое-то быстрое питание, и весело провести время в новогодней тематике, — обозначила программу праздничных дней чиновница.

При этом она напомнила, что массовые новогодние мероприятия в этом году городом не проводятся и поэтому из развлечений горожанам предлагается разве что прогулка и фотографирование среди многочисленных инсталляций с медведями и снеговиками на пл.Нахимова.