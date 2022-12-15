Лечить осложнения после ковида предлагают при помощи жидкостного дыхания

Технологию жидкостного дыхания, используемую для реабилитации водолазов и снижения рисков кессонной болезни, можно применять и в медицине, в частности, при лечении осложнений при ковиде, считают ученые СевГУ.

«Технология жидкостного дыхания — это закачивание специальной перфторуглеродной жидкости, насыщенной кислородом, в трахею через интубационную трубку. При этом часть жидкости постоянно циркулирует и регенерируется. Ее откачивают, насыщают кислородом и удаляют все лишние газы: углекислый и азот из крови. Азот газовым способом удаляется очень тяжело, но очень хорошо переходит в дыхательную жидкость. Таким образом, мы обеспечиваем замкнутый цикл дыхания», — рассказал руководитель стратегического проекта «Прорывные исследования и разработки в области жидкостного дыхания» доцент кафедры «Технология машиностроения» Севастопольского госуниверситета Станислав Рощупкин.

По его словам, технология позволяет проводить быструю декомпрессию водолазов. Так, после погружения на большие глубины обычно водолазы проходят длительную реабилитацию в барокамере, в некоторых случаях до 17 дней. Если использовать жидкостное дыхание, то процесс ускоряется в 50-100 раз.

Ученые СевГУ создают аппарат жидкостного дыхания, который можно использовать и в медицинских целях для лечения заболеваний легких.

«В первую очередь это осложнения при ковиде. По данным медицинских исследований, при использовании аппаратов ИВЛ смертность составляет 88%. Если добавить экстракорпоральную мембранную оксигенацию, она снижается до 46%. А аппарат жидкостного дыхания позволяет вымывать из легких отечность и продукты распада и обеспечить нормальный газообмен. Перспективы этого способа лечения признают медики», — говорит С.Рощупкин.

Сейчас в СевГУ создан макет медицинского аппарата, к 2024 году ученые рассчитывают выйти на экспериментальный образец и в 2025-26 годах приступить к клиническим испытаниям на человеке. Основные технологические узлы прибора — отечественного производства, часть из них изготовлена в Центре коллективного пользования СевГУ, сообщили в пресс-службе университета.

Аппарат жидкостного дыхания можно использовать также для управляемой гипотермии — снижения температуры тела на 4-5 градусов для замедления процессов метаболизма. Этот процесс увеличивает шансы на выживаемость в случае остановки сердца.

«В НИИ медицины труда проводили такие эксперименты. Свинье медикаментозно останавливали сердце на полтора часа, закачивали жидкость и снижали температуру тела, замедляя метаболизм. После этого животное реанимировали, и оно благополучно оживало. Метод жидкостного дыхания отличается от традиционных способов гипотермии скоростью. Он занимает 15 минут, а охлаждение льдом и в физрастворах — 2-6 часов», — рассказал С.Рощупкин.

Метод можно использовать и для лечения ожогов верхних дыхательных путей. При пожарах, химические элементы, находящиеся в воздухе, образуют в лёгких полимерную пленку, препятствующую нормальному газообмену. Ее нельзя удалить газовым и химическим способом, но можно вымыть жидкостью. А поскольку жидкость насыщена кислородом, пострадавший при этом дышит. Шансы на выживание повышаются существенно.