К следующему лету должны быть реализованы 38 проектов в сфере туризма

Благодаря грантовой поддержке в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Севастополе благоустроят пляжи, построят мини-гостиницы и разработают новые экскурсионные маршруты.

Всего будут реализованы 38 новых проектов, сообщила начальник управления туризма Севастополя Лариса Остапенко.

Размер поддержки на один проект составляет не более 10 млн рублей. При этом предусматривается софинансирование каждого проекта в размере не менее 30% частных вложений.

Гранты предпринимателям выдавались в течение года на развитие туристической инфраструктуры, в том числе, на благоустройство пляжей (восемь грантов), на создание экскурсионных маршрутов, возведение модульных гостиниц и др. Впрочем, посмотреть проектную документацию или найти сводную информацию о грантополучателях на сайте управления туризма невозможно. Такой информации у них в свободном доступе нет, подтвердили и в самом управлении.

Но «Севастопольской газете» удалось выяснить, кто, сколько и для чего получил гранты.

Обустроят пляжи

В Балаклаве, вернее в бухте Ласпи, появится благоустроенный пляж «Дельфин» — грант на 9,8 млн рублей получило ООО «Энси Бэй», из собственных средств добавят 4,6 млн рублей. Реализация проекта рассчитана на 3 года.

На пляже установят навесы, зонты, кафе, пандусы для маломобильных групп и прочие элементы для качественного отдыха.

Пляж «Яшмовый» сделают более доступным для маломобильных групп населения. ООО «Столярный комплекс», которое два года работает в Севастополе и производит деревянные строительные конструкции и столярные изделия, на грантовые 9,7 млн рублей намерена создать деревянные платформы для удобства передвижения и сделать пластиковый понтон с пандусом для спуска в море. Также на «Яшмовом» появится «сухой аквапарк для детей», который может быть использован круглогодично.

Гендиректор «Столярного комплекса» был воспитанником севастопольского детского дома, поэтому для детей-сирот он анонсировал проведение бесплатных мероприятий.

Кстати, на «Яшмовом», согласно проекту, появятся еще и оздоровительная зона с банями-чанами.

Почти 10 млн рублей выделят на расширение площади пляжа «Серебряный». Как утверждают авторы проекта, сейчас не вся прибрежная территория оборудована должным образом. Большие камни и валуны занимают существенную часть пляжа. Кстати, там еще должен появиться массажный кабинет. Грант выиграла индивидуальный предприниматель Ольга Рожик.

Еще один пляж в Балаклаве — «Золотой» благоустроит ООО «Центр» из Ярославской области. Компания намерена приобрести мультимедийное оборудование, деревянную мебель и «материалы для озеленения территории». На эти цели организации потратит 10 млн рублей гранта и еще собственные средства.

За почти 7 млн рублей ООО «Специализированный застройщик «Адмиральская лагуна» благоустроит пляж «Солдатский» в Гагаринском районе. Как указано в проекте, «для организации комфортного и безопасного досуга детей в рамках проекта планируется организация детско-оздоровительного комплекса на безопасном мягком покрытии из песка».

Еще пять млн грантовых рублей выделят на частный пляж «Песочная бухта», для которого одноименная гостиница закупит эргономичные шезлонги и теневой навес с частичным затемнением.

На пляже «Учкуевка» за 10 млн рублей гранта плюс деньги арендатора откроется летний кинотеатр. И 9,5 млн рублей выдадут ООО «Гранд Отель Аквамарин РУ: на пляже «Аквамарин» обустроят интерактивно -оздоровительный комплекс для детей от 3 до 12 лет.

Популяризация виноделия

Кроме благоустроенных пляжей, севастопольцев и туристов ждет еще множество сюрпризов, если, конечно, все эти проекты будут реализованы. Например, ООО «Винодельческое хозяйство Акчурина» намерено организовать «Винный лекторий». Авторы проекта хотят заниматься «популяризацией винной культуры и вин как альтернативы широко распространенному и представляющего большую опасность для здоровья крепкому алкоголю». Размер гранта составил 3 млн рублей.

Вообще виноделием и его популяризацией в Севастополе хотят заниматься многие. Так, грант почти на 3 млн получил винодельческий проект Domaine Lipko, представленный ООО «Легадо». Туристов в селе Хмельницкое будут погружать в «специфику доменского принципа», что бы это ни значило, и окунать в уникальные и сложные технологические процессы виноделия.