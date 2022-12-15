Исправляют ошибки в только что принятых ПЗЗ

О намерении представить на окончательное утверждение Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Севастополя директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукаловым заявлял еще летом, называя различные сроки.

Первоначально ПЗЗ, с учетом полученных по результатам обсуждения более восьми тысяч замечаний, хотели утвердить во второй половине сентября, затем срок переместился на середину октября, потом на вторую неделю ноября, после на конец ноября, на начало декабря...

2 декабря на очередном заседании правительства Севастополя Правила землепользования и застройки все-таки приняли, но только в границах Андреевского, Качинского, Верхнесадовского, Терновского и Орлиновского внутригородских образований. Вторую часть ПЗЗ — по Ленинскому, Нахимовскому и Гагаринскому районам пообещали принять после 25 декабря, по результатам прохождения оценки регулирующего воздействия.

Однако 14 декабря на официальном сайте правительства Севастополя появился проект постановления «Об устранении технической ошибки в Правилах землепользования и застройки города федерального значения Севастополя применительно к все той же части территории города в границах Андреевского, Качинского, Верхнесадовского, Терновского, Орлиновского внутригородских муниципальных образований, утвержденных постановлением правительства Севастополя от 2.12 2022 года №621-ПП».

Как сказано в пояснительной записке, речь идет «об устранении технической ошибки в градостроительных регламентах территориальных зон сельскохозяйственных угодий, а также в части установления максимальной площади земельного участка 10 000 кв.м и не установления минимальной площади земельного участка 10 000 кв.м для некоторых видов разрешенного использования».

Таким образом, исправлять ошибки в документе стали, едва его приняв.

Напомним, что ПЗЗ — это документ градостроительного зонирования, устанавливающий территориальные зоны и градостроительные регламенты. ПЗЗ определяют перечень видов разрешенного использования, предельные размеры земельных участков, а также предельные параметры разрешенного строительства.