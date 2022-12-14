Синий, красный, голубой — выбирай себе любой

Долой депрессию! В зимней моде наступающего 2023 года приветствуются яркие краски. В тренде голубые, розовые и зеленые пуховики, шубы из искусственного меха — красного и оранжевого, цветные колготки, плюшевые сумки и смелые сочетания несочетаемого.

Главное этой зимой — творческий подход.

Шубы-чебурашки

Натуральный мех не первый год входит в списки антитрендов и по экологическим соображениям, и по заоблачным ценам. Но зимой без шубы холодно. Выручает не менее качественный и красивый искусственный мех. Заметим, что искусственный совсем не значит синтетический. Ворс меха может быть и из натуральной шерсти. Причем носят такие «шубы из Чебурашки» (так они называются в России, а в Европе их «шьют» из медвежат Тэдди) даже вполне обеспеченные женщины.

Шубы могут быть как с длинным ворсом, так и с коротким, длинные, укороченные, средней длины, приталенные с поясом или модели оверсайз. Но самое главное, они должны быть яркого цвета: голубые и зеленые, розовые, фиолетовые, красные и даже оранжевые.

Радует и разнообразие принтов: леопардовый принт вернулся в моду нынешней осенью и остается актуальным зимой.

Новинка сезона — эко-шубы в стиле колор-блок — это контрастные сочетания оттенков, где акценты расставляются крупными цветовыми блоками. Такую одежду нет необходимости усложнять сложным кроем, поэтому за основу берутся классические силуэты, без дополнительного декора и фурнитуры.

Пуховики, пальто и дубленки

Тем, кто не хочет мокнуть крымской зимой в шубе, дизайнеры предлагают огромный выбор пуховиков. Они могут быть длинными и короткими, с поясом или максимально объемные. Акцент сделан на яркие цвета.

Пальто свободного кроя с двумя рядами пуговиц идеально подойдет для деловой леди. Остаются в тренде и пальто в клетку. Нужно только выбрать правильный фасон, чтобы такой наряд не ассоциировался с вещью, которую вы достали из бабушкиного сундука. Крой у современного пальто свободный, а у ретро — приталенный.

Дубленки и куртки-авиаторы — это актуально как для мужчин, так и для женщин.

Шапки, шарфы, перчатки

Выбор головных уборов на зиму огромен. Не покупайте шапку из тонкого трикотажа плотной вязки. Она не должна сильно обтягивать голову, и носить ее нужно «слегка небрежно» — набекрень.

Фаворитами зимнего сезона среди головных уборов считаются панамы из плюшевого меха и бейсболки с отделкой из овчины.

С шарфами тоже все демократично: выбирайте любой, какой нравится и не колется. Но из интересных предложений можно отметить вязаные шарфы экстремальной длины и меховые шарфы, которые можно носить, закинув на шею или закрепив на груди.

Обратите внимание на капоры и капюшоны, которые стали отдельными головными уборами.

Сапоги и цветные колготки

В моде для женщин — сапоги: ботфорты, трубы и гармошка, с принтом, необычным каблуком, а также на очень высокой платформе. А теплые колготки могут быть малиновыми, желтыми, коричневыми, зелеными, синими или белыми (только не телесными), с кружевами, рюшами, стразами, блесками и другими узорами. Как в 80-е и в 90-е!

Мужская мода, разумеется, более консервативна, но и у сильной половины человечества появились кроссовки и кеды с мехом. Такая обувь подойдет больше для южного климата, но никак не для Сибири. Кроме того, в моде, как и осенью, остаются вязаные косами свитера, «жилетки Вассермана», джемперы с рисунком.

Модный макияж

Черные стрелки и яркую помаду на губах — никто не отменял. Но есть и более веселые решения: лимонные тени, а также оранжевые, синие, и зеленые. Еще необходимо научиться рисовать цветные стрелки и приобрести тушь с блестками — такая яркая палитра должна украсить «серую и безжизненную атмосферу зимы»!

Противоположный вариант — макияж под названием crying girl. Да, вы правильно поняли, в моде имитация заплаканного лица. Рисовать его следует розовыми тенями, румянами и прозрачным блеском для губ, который наносят под глаза.