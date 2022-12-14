Земельный участок под знаменитый овощной магазин выкупят за 23 миллиона рублей

На выкуп земельного участка по адресу ул.Капитанская,12, на котором вместо овощного магазина в свое время выросла шестнадцатиэтажка, снесенная в 2014 году, наконец-то нашли деньги.

Как уже писала «Севастопольская газета», этот участок, определенный к изъятию для строительства культурного кластера на мысе Хрустальный, находится в частной собственной и подлежит выкупу. Однако до недавнего времени средств для этого не было.

Теперь же согласно решению правительства от 13 декабря 2022 года, деньги, а именно 23,0974 млн рублей на выкуп нашлись.

Как доложил на внеочередном заседании правительства директор департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО) Алексей Ксенофонтов, указанные средства были перераспределены от департамента финансов ДИЗО, что позволяет теперь «исполнить п.4 протокола штаба от 26 августа 2022 года».

– Расходы будут обеспечены путем перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью бюджета города Севастополя на 2022 год и плановый период 2023-2024 между главными распорядителями бюджетных средств, – доложил А.Ксенофонтов.

В приложении к постановлению значится, что «расходы на возмещение убытков гражданам или юридическим лицам для изъятия принадлежащих им земельных участков для государственных или муниципальных нужд».