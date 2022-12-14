Взяли на работу бывших военнослужащих, но не направили уведомления

По итогам проверки военной прокуратуры были оштрафованы два севастопольских работодателя. Они трудоустроили бывших военнослужащих, но не направили уведомления на предыдущие места их службы.

Тем самым, работодатели нарушили закон «О противодействии коррупции».

В первом случае бывший военнослужащий трудоустроился в автономную некоммерческую организацию дополнительного образования. Во втором — отставника приняли на работу в федеральное государственное бюджетное учреждение.

В итоге в отношении работодателей были возбуждены дела об административных правонарушениях «За незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего».

Одной компании по решению суда придется заплатить штраф в 20 тысяч рублей, другой — 50 тысяч рублей, сообщил военный прокурор 107 военной прокуратуры гарнизона Дмитрий Агиблов.