Вынесен приговор брачному аферисту из Нигерии

Суд Севастополя признал виновным в мошенничестве и приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима африканца, который обманул трех россиянок, обещая на них жениться.

Под предлогом романтических отношений нигерийцу удалось похитить у женщин почти 1,9 млн рублей. Одна из обманутых невест — 50-летняя жительница Севастополя. В 2021 году она познакомилась в социальной сети с 41-летним голубоглазым блондином. После нескольких дней интернет-переписки новый знакомый сообщил даме сердца, что отправил для нее дорогие подарки — элитную парфюмерию, ювелирные изделия известных брендов, а также все свои накопления — 100 тысяч долларов. Но нужно оплатить пошлину на таможне. Женщина отправила восемь переводов на значительную сумму. А когда поняла, что ее обманули, обратилась в полицию.

Подобным образом 32-летнему мошеннику удалось обмануть жительниц Калининграда и Челябинской области.

«С февраля по июнь 2021 года мужчина, находясь на территории Москвы, с помощью интернет-приложения для знакомств под вымышленными именами вступал с женщинами в переписку романтического характера. В общении с ними он сообщал различные заведомо ложные сведения о том, что является американским пилотом гражданской авиации, иностранным военнослужащим или волонтером международной медицинской гуманитарной организации», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Аферист обещал скоро приехать в гости и говорил, что он отправил подарки и деньги, но нужно оплатить доставку.

Жителя Нигерии задержали севастопольские полицейские

Брачного афериста в августе 2021 года задержали севастопольские полицейские в подмосковной Балашихе. Расследование проводил следственный отдел ОМВД России по Ленинскому району Севастополя. Как оказалось, «жених» не имеет никакого отношения к авиации, США, Великобритании и военной службе, а во время общения с потерпевшими использовал вымышленное имя и чужую фотографию.

«В суде мужчина вину не признал. Однако собранные в ходе предварительного расследования и представленные государственным обвинителем доказательства, подтвердили его виновность. Кроме того, удовлетворены поддержанные государственным обвинителем гражданские иски потерпевших о взыскании материального ущерба, причиненного преступлениями», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.