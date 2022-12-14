В Нахимовском районе открылась первая льготная аптека

Это единственная аптека в районе ул.Адм.Макарова. Лекарства там смогут покупать и нельготники.

В течение многих лет в этом районе не было ни одной аптеки. Самая ближайшая находилась на площади Малахова Кургана.

Помещение отремонтировали, закупили необходимое оборудование.

— Мы стараемся обеспечить нашим людям комфортные условия приобретения лекарственных препаратов как можно ближе к месту жительства и больницам, где выписываются льготные препараты, — заявила на открытии аптеки управляющая аптечной сетью городского онкологического диспансера Татьяна Романова.

Из 20 тысяч наименований лекарственных препаратов, зарегистрированных в РФ, семь тысяч являются льготными. Они постоянно меняются: появляются новые, с рынка уходят старые.

Кроме того, в новой аптеке можно приобрести лекарства в широком ассортименте. Хотя по словам Т.Романовой, ассортимент в новой аптеке пока не широк. На основании потребностей и обращений посетителей он будет сформирован в ближайшее время.

На сегодняшний день в Севастополе работает шесть льготных аптек, хотя еще в 2018 году работала только одна — на пр.Октябрьской революции. В планах департамента здравоохранения открыть льготные аптеки на улицах Ленина и Леваневского на Северной стороне.

По словам заведующей аптечной сетью, в Севастополе достаточно лекарственных препаратов. В случае, если лекарства не оказывается в наличии, то льготника ставят на отсроченное обеспечение.

— Поставки лекарств идут по федеральной, региональной льготам и от государственного внебюджетного фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими заболеваниями «Круг добра». О всех мы помним, никого не забываем, — уверяет Т.Романова.

Если лекарственный препарат выписан и ставится на отсроченное обеспечение, то в кратчайшие сроки его стараются его закупить.

— Закупками у нас занимается медицинский склад №1043. Мы с ним работаем непосредственно и принимаем лекарственные препараты в любое время, даже ночное, — объяснила она.

Проблем с лекарствами в городе нет

Своевременную доставку лекарственных препаратов обеспечивают фармакологические компании, с которыми город заключил договоры. Ни у больных сахарным диабетом, ни у других пациентов проблем с лекарствами нет, все обеспечены полностью.

— Такой проблемы в последнее время (два года) нет. У нас достаточное количество запасов. Бывает случаются ситуации, если человек получал помощь в федеральном центре. В таком случае, люди приезжают оттуда с назначениями и бывает так, что мы не готовы к новым назначениям. Есть препараты, которые стоят миллион, два, пять, 10 миллионов. Эти деньги сразу же нельзя заложить в региональный бюджет. Получается, этот препарат нужно закупить, привезти, принять. Приемка лекарственного препарата тоже требует времени, — говорит заведующая.

Пандуса пока нет

К сожалению, новая аптека оказалась не приспособленной для посещения маломобильной группой населения. Войти внутрь можно только по ступенькам. Справедливости ради, стоит заметить, что сбоку от лестницы строители оборудовали специальную сигнальную кнопку. Т.Романова указала на этот факт.

— На входе есть специальная кнопка вызова провизора. Он обязательно выйдет, возьмет рецепт и вынесет лекарственный препарат. Мы старались отрыть аптеку как можно быстрее, потому что было очень много просьб, а установка пандуса заняла бы больше времени. В перспективе мы обязательно установим пандус, — пообещала чиновница.