В Крыму национализировали компанию «Мегастрой»

Депутаты Госсовета Крыма на сессии 14 декабря поддержали внесение в перечень национализируемого имущества недружественных иностранцев компании «Мегастрой», передает корр. ТАСС с сессии парламента.

«Пунктом 266 как собственность республики учесть недвижимое имущество ООО «Мегастрой» в рамках национализации имущества иностранных государств и лиц, которые совершают в отношении РФ недружественные действия», — сказал на сессии председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Согласно сравнительной таблице на сайте Госсовета республики, в собственность Крыма перейдут четыре складских здания, спиртохранилище, нежилое помещение и земельный участок площадью более 2,1 га.

В своем телеграм-канале В.Константинов также отметил, что «работа по национализации собственности украинских олигархов в Крыму будет продолжена».

Депутаты Госсовета Крыма 18 октября на заочном голосовании приняли закон о возможности признания собственностью республики имущества недружественных иностранных государств и их граждан. Изменения затронут земельные участки и другие объекты движимого и недвижимого имущества, которые на 24 февраля 2022 года принадлежали указанным лицам.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с киевской властью, в их числе — АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», судостроительный завод «Залив», имущество ООО «РусЛайн ко». Под национализацию также может попасть недвижимость президента Украины Владимира Зеленского в Ялте.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Мегастрой» зарегистрировано в селе Чистеньком Симферопольского района. Фирма занимается строительством.