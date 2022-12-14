Первая фронтовая творческая бригада приступила к выполнению боевых задач в зоне СВО

В целях поддержания высокого морально-политического и психологического состояния военнослужащих — участников специальной военной операции по решению Министра обороны Российской Федерации Главным военно-политическим управлением Вооруженных Сил Российской Федерации впервые в истории Вооруженных Сил сформированы на постоянной основе две фронтовые творческие бригады, состоящие из мобилизованных граждан, а также добровольно поступивших на военную службу профессиональных артистов.

Как сообщили в пресс-службе МО, творческая бригада состоит из числа мобилизованных военнослужащих. Коллектив сформирован на базе Ансамбля Западного военного округа. В состав бригады вошли исполнители самых разных жанров: музыканты, драматические актеры, профессиональный художник, артист цирка и вокальные исполнители. Артистами стали мобилизованные артисты театров «Новая Опера» и «Современник», бывший скрипач группы «Аквариум», а также «другие талантливые и заслуженные мастера сценического искусства со всей страны».

Основные задачи фронтовой творческой бригады — культурно-художественное обслуживание бойцов в зоне проведения спецоперации, сбор армейского фольклора, накопление уникального опыта работы артистов в условиях ведения боевых действий.

Творческое слаживание ее личного состава проведено на базе клуба 1-го отдельного стрелкового Семеновского полка, а первый концерт военные артисты дали в 19 ноября перед личным составом объединенной группировки российских войск в Мариуполе.