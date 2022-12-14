Определен порядок предоставления льгот участникам СВО

Постановление дополняет соответствующий местный закон и определяет, какие необходимы документы предоставить в соответствующие департаменты, чтобы получить причитающиеся 12 льгот.

Объявлено, что заявления от льготников начинают принимать с 14 декабря.

«Что касается начала действия мер соцподдержки, то часть из них начинает действовать сразу же с даты подачи заявления — это помощь в трудоустройстве, бесплатный проезд. Получить юридическую помощь и соцуслуги в полустационарной форме можно будет в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления. А чтобы получить компенсацию по оплате жилого помещения или ЖКХ в январе, необходимо подать заявление уже в декабре», — пояснила директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.

Подать заявление на предоставление мер социальной поддержки можно в отделениях МФЦ, а также в районных управлениях департамента:

— Гагаринский район, пр.Октябрьской революции, 8;

— Балаклавский район, ул.Урицкого, 2;

— Ленинский район, ул.Пушкина,2;

— Нахимовский район, ул.Брестская, 18г;

— Северная сторона, ул.Леваневского, 24.

Задать вопросы о предоставлении льгот можно по телефонам «горячей линии»: 122 и 8-800-6-000-000. Все звонки бесплатные.

«Если заявитель хочет подать документы сразу на несколько мер соцподдержки, ему не нужно собирать все шесть пакетов документов. В МФЦ можно принести один пакет документов и подать единое заявление», — сообщила директор департамента цифрового развития Александра Осипова.

Воспользоваться данными льготами смогут граждане РФ, которые проживали в Севастополе на 24 февраля 2022 года и направлены для участия в специальной военной операции. При этом они должны относиться к одной из следующих категорий, проходящих или проходивших военную службу:

— в Вооруженных силах РФ по контракту;

— в подразделениях войск национальной гвардии РФ, имеющие специальное звание полиции;

— в органах Федеральной службы безопасности РФ;

— в Министерстве внутренних дел РФ;

— в Федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы РФ;

— в спасательных воинских формированиях или аварийно-спасательных службах и формированиях МЧС;

— призванные на территории Севастополя на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ и включенные в списки личного состава воинских частей;

— добровольно прибывшие в военный комиссариат Севастополя, пункт отбора на военную службу по контракту;

— члены семей участников специальной военной операции и члены семей погибших участников СВО.