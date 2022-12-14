На ЮБК разместят спутниковые станции для геодезических наблюдений

«После ввода в эксплуатацию они дополнят сеть из шести пунктов, созданных в 2021 году в северной и центральной частях Республики Крым, что позволит более оперативно получать измерительную информацию со станций Крымского геодинамического полигона (КГДП), детально изучать краткосрочные эффекты деформации земной поверхности, а также уточнять характеристики государственной системы координат и высотной основы в сейсмоактивных районах Крымского полуострова», — сообщил начальник отдела геодезии и картографии Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю.

Создание сегмента постоянно действующих спутниковых геодезических станций на Крымском полигоне осуществляется в рамках реализации госпрограммы «Космическая деятельность».

На сегодняшний день Центр геодезии, картографии и ИПД занимается контролем деформаций земной поверхности и проводит высокоточные геодезические наблюдения в различных сейсмоактивных регионах России: в Крыму, на Северном Кавказе, Байкале и Сахалине.