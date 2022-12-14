Можно выиграть билет на поезд

Железнодорожная компания «Гранд Сервис Экспресс» — оператор поездов «Таврия» — объявила новогоднюю акцию: каждый ее участник получит подарок от другого участника.

А трем самым креативным и активным подарят промокод на скидку 99% на проезд в поездах компании.

Акция придумана по принципу «Тайный Санта», только называется она «Гранд Мороз». Любой желающий в ней поучаствовать, должен принести свой подарок в почтовое отделение и отправить по адресу: Москва, а/я 145, индекс 115088.

«23 декабря в день рождения «Таврии» мы запишем на видео распаковку подарков, а потом выложим его в наши соцсети вместе с итогами. После этого мы переадресуем полученные подарки другим участникам конкурса. Не забудьте указать свой обратный адрес, а также полные ФИО для получения подарка», — сообщили в компании.

Организатор уточняет: посылка не должна весить больше трех килограммов. Нельзя дарить косметику, еду, напитки, огнестрельное и холодное оружие, наркотики, валюту, яд, взрывчатку и горючие смеси.

Подарки принимаются до 22 декабря включительно. Промокод на скидку 99% будет действовать на стоимость проезда туда-обратно с 1 января по 31 мая 2023 года.

Компания «Гранд Сервис Экспресс» с декабря 2019 года выполняет пассажирские перевозки в Крым.