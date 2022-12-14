Избила мужа за то, что ему не понравился ужин

Жительница Балаклавы избила мужа чугунной крышкой за то, что ему не понравился ужин и он отдал его собаке. Участковый доставил женщину в полицию.

«Вечером 42-летний мужчина отказался есть блюдо, приготовленное женой, и отдал его собаке. Такое поведение благоверного разозлило 52-летнюю домохозяйку. Она сначала метнула в него чугунную крышку, а затем ею же нанесла несколько ударов по голове мужа», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Глава семьи, опасаясь за свою безопасность, позвонил в полицию и в «скорую». На место происшествия прибыл участковый и задержал подозреваемую. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, по которому ей грозит до двух лет лишения свободы.

Согласно заключению эксперта, полученные мужчиной травмы относятся к повреждениям, причинившим легкий вред здоровью.