Дорогу из Крыма нужно расширять

Правительство не исключает расширения части дорог в новых регионах РФ, в частности, в ближайшие три года может быть расширена трасса от Джанкоя до бывшего пограничного пункта пропуска «Чонгар».

«По ряду участков мы уже видим необходимость в расширении. Скорее всего, мы будем расширять трассу от погранперехода «Джанкой» со стороны Крыма, потому что там поток достаточно большой. Я думаю, что в ближайшую трехлетку предусмотрим частичное расширение этой трассы», — цитирует ТАСС интервью вице-премьера РФ Марата Хуснуллина каналу «России-24». Он отвечал на вопрос о планах по строительству инфраструктуры в новых регионах.

Речь идет о расширении трассы Е-105, которая сейчас на участке от Крыма до бывшего пограничного пункта и дальше двухполосная. Дорога соединяет Херсонскую область и Крым, на пункте проводится паспортный контроль и контроль за провозом запрещенных вещей и предметов.

Пока же дорожные службы занимаются приведением существующих трасс в нормативное состояние, сказал вице-премьер.