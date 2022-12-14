Бывшего главу горздрава обвинили в махинации с закупкой томографа

Материалы уголовного дела переданы в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу. Чиновнику вменяется злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.

Как выяснилось, в декабре 2015 года между департаментом здравоохранения в лице обвиняемого и коммерческой организацией был заключен государственный контракт на поставку магнитно-резонансного томографа «Престиж-15» на заведомо неисполнимых условиях, предусматривающих поставку оборудования в течение 12 дней.

— На момент подписания акта приемки-передачи томографа не была выполнена подготовка помещения для его монтажа в соответствии с рекомендациями производителя. Оплата полной стоимости контракта в размере свыше 81,7 млн рублей произведена в апреле 2016 года, до выполнения поставщиком всех обязательств по монтажу, сборке, проведению пуско-наладочных работ и инструктажа персонала, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Фактически поставка томографа в Первую городскую больницу выполнена лишь в феврале 2017 года. Но и тогда томограф не был введен в эксплуатацию. В дальнейшем и вовсе произошел его выход из строя, что полностью исключило возможность использования оборудования по назначению.

Уголовное дело возбуждено по материалам следственного комитета, УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, УЭБиПК УМВД.

Следствием была проделана кропотливая работа, собраны неопровержимые доказательства причастности обвиняемого к совершению преступления: проведено около 60 допросов, более 40 осмотров предметов и документов, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе техническая. Объем материалов уловного дела составил 33 тома.

Напомним, что в 2015 году департамент здравоохранения Севастополя возглавлял Юрий Восканян.