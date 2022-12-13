В СевГУ изготовили запчасти для оборудования онкоцентра

Маленький переходник, без которого не работал монитор, сосканировали и распечатали на 3D-принтере.

Преподаватели и студенты кафедра «Цифровое проектирование» Политехнического института Севастопольского госуниверситета восстановили детали для реанимационного и анестезиологического монитора городского онкоцентра, используя методику обратного инжиниринга.

«В приборах всегда ломаются мелкие детальки, — рассказал заведующий кафедрой Алексей Тараховский. — Из онкоцентра нам принесли два поломанных переходника, без которых прибор перестал работать. Я подозреваю, что медики постоянно спешили и дергали эти переходники. Мы их обмеряли и сделали трехмерную твердотельную модель. Посмотрели, где поломка, и восстановили деталь в первозданном виде. После этого проверили и распечатали на 3D-принтере необходимое количество, даже с запасом».

Поломавшийся монитор был отечественного производства, однако заказ запчастей у завода-изготовителя занял бы продолжительное время.

Для создания новых деталей было использовано оборудование Центра коллективного пользования Политехнического института. Новые переходники изготовлены из полимерной смолы, обладающей повышенная устойчивостью на излом и на износ, сообщила пресс-служба университета.