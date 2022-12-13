Увеличат МРОТ и прожиточный минимум

С 1 января 2023 года в России вырастет минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум. Так, прожиточный минимум увеличат до 14 375 рублей на душу населения, а минимальный размер оплаты труда — до 16 242 рублей.

МРОТ вырастет почти на тысячу рублей

«Депутаты приняли в третьем чтении проект закона, которым предлагается установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2023 года. На сегодняшний день МРОТ составляет 15 279 рублей. Таким образом, предусмотрен рост на 6,3%», — сообщили в пресс-службе Государственной Думы РФ.

В 2022 году МРОТ повышали дважды — в январе и июне. Таким образом, годовой прирост составит 2352 рубля, а годовая индексация — 16,9%.

Прожиточный минимум

Прожиточный минимум на душу населения увеличится до 14 375 рублей (сейчас он составляет 13 919 рублей).

Для трудоспособного населения этот показатель составит 15 669 рублей (сейчас — 15 172), для пенсионеров — 12 363 руб., для детей — 13 944 руб. В итоге прожиточный минимум для пенсионеров и детей также увеличится примерно на 400 рублей. В этом году он также индексировался дважды. Общий годовой рост — 13,6%.

В Госдуме также предложили изменить порядок расчета МРОТ на 2023 и 2024 годы: МРОТ будет повышаться в ускоренном порядке: его увеличение будет зависеть от темпов роста прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ и превысит их на три процентных пункта.