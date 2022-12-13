Участники олимпиады соревновались в противогазах и разбирали автомат

На олимпиаде по ОЖБ ялтинские школьники надевали на скорость защитные противорадиционные костюмы, противогазы, разбирали автоматы и готовили условно пострадавших к транспортировке. Это было частью практического задания.

Но сначала была теория. Ученики 11 классов должны были ответить на вопросы о знаках различия воинских званий и как правильно оказать первую помощь. Затем приступили к практике. Здесь уже было необходимо выполнить нормативы «Защитный комплект-надеть» и «Газы». Кроме того, школьники демонстрировали свои навыки в надевании боевой одежды пожарного и в условном тушении очага возгорания.

По словам методиста образования департамента Республики Крым В.Машковской, на сегодняшний день ОБЖ «является одним из важных инструментов реагирования российской школы на современные вызовы» и профилактической работой с «допризывной молодежью».

Отмечается, что общий уровень подготовки учащихся в практическом туре значительно повысился. Несколько школьников смогут принять участие в следующем этапе олимпиады, сообщили в пресс-службе администрации города Ялта.

140 часов на НВП

Минобороны РФ поддержало идею о введении в школах и профтехучилищах начальной военной подготовки (НВП), сообщали в ноябре «Известия». Замглавы ведомства считает целесообразным, чтобы на предмет было выделено 140 часов и преподавали его в течение последних двух лет обучения.

Минпросвещения в конце октября разместило на портале проектов нормативных правовых актов проект приказа «Об утверждении федеральной основной общеобразовательной программы среднего общего образования». В документе, который пока находится на стадии обсуждения, предлагается включить в курс предмета ОБЖ два новых модуля: «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» и «Элементы начальной военной подготовки».