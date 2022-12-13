Центр города обесточен из-за недобросовестных строителей

Из-за незаконных земляных работ центр Севастополя утром 13 декабря оказался частично обесточен. Авария произошла на 12 трансформаторных подстанциях в 9.45.

В итоге без электроснабжения на несколько часов остались улицы Советская, Большая Морская, Луначарского и Суворова, проспект Нахимова и частично улица Ленина. Без света оказались прокуратура, ФСБ, гимназия №1, детская поликлиника и детский сад, Арбитражный и Городской суды.

«Вследствие проведения несанкционированных земляных работ без согласования и вызова представителя Севастопольэнерго сторонней организацией была повреждена кабельная линия напряжением 6000 Вольт», — сообщили в Севастопольэнерго.

С начала 2022 года в Севастополе зафиксировано 73 повреждения кабельных линий недобросовестными строителями.