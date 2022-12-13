Севастопольские танцоры выступили в Республике Конго

По приглашению Русского дома в столице Республики Конго Браззавиле выступили солисты Севастопольского Театра танца имени Вадима Елизарова.

В столь далекое и экзотическое путешествие заслуженные артисты Республики Крым Андрей Татариников и Олеся Падалка отправились по приглашению руководителя Русского дома в Браззавиле Марии Фахрутдиновой, которая родилась в Севастополе.

Будучи большой поклонницей Севастопольского Театра танца имени Вадима Елизарова, М.Фахрутдинова мечтала познакомить с конголезцев с творчеством артистов театра, и добилась, чтобы ее мечта воплотилась в жизнь.

Гости из Севастополя приняли участие в двух концертах, первый из которых состоялся в рамках фестиваля народной культуры «Фе де Бразза» («Огни Браззавиля»). Фестиваль уже давно стал настоящим праздником конголезской культуры, с игрой на традиционных инструментах и народными танцами.

На «Фе де Бразза» севастопольцы представили три танцевальных композиции под русские песни «Катюша» и «Калинка», а также Московскую кадриль.

Особое впечатление на конголезских зрителей произвели яркие русские костюмы, выполненные в современной творческой интерпретации.

Второй концерт был дан на сцене Русского дома в Браззавиле, где севастопольцы показали расширенную программу с исполнением в том числе латиноамериканских танцев — сальсы, самбы, румбы.

Им также было весьма интересно попробовать себя в исполнении национальной конголезской румбы и конголезского бококо.

Заметим, что конголезская румба с 14 декабря 2021 года получила статус нематериального наследия ЮНЕСКО.

Теперь же, накануне годовщины этого знакового события, Русский дом решил поздравить жителей и гостей столицы Республики Конго, организовав целую праздничную неделю, частью которой и стало выступление артистов из России.

Кроме концертной программы, севастопольцы дали мастер-классы для местных артистов, а также для юных конголезцев, посещающих Русский дом.

Мероприятие посетили Министр культурных индустрий, советники Президента Республики Конго, депутаты Национального собрания, генеральный директор Мемориала Пьер Саворньян де Бразза, а также артисты Космос Мунтуари, Чивауа и другие.