Помогут туризму субсидией

В Севастополе продолжается прием заявок от представителей туриндустрии на получение субсидий на поддержку отрасли, работающей в «условиях геополитического и санкционного давления».

На эти цели для всего Крымского полуострова в начале ноября правительство РФ выделило 1,6 млрд рублей. Севастопольский турбизнес получит из них 113,5 млн рублей. Единовременную выплату получат не менее 600 субъектов хозяйственной деятельности на выплату трем тысячам работников, сообщили в правительстве города. В приоритете — гостиницы и кемпинги, морской транспорт, турагентства, санатории, кинотеатры, рестораны и организации общественного питания и др.

Для получения выплаты предприниматели и организации должны взять на себя обязательство сохранить штат на уровне не менее 80% в период с 1 октября 2022 года до 1 апреля 2023 года. Оговаривается, что предприятие на момент подачи заявки не должен находиться в процессе ликвидации или банкротства, а проработать оно должно хотя бы до 31 мая 2023 года.

Поддержат туристическую отрасль путем выплаты двух минимальных зарплат на одного работника. На сегодняшний день размер МРОТ составляет 15 279 рублей.

Прием заявок в Севастополе продлится до 19 декабря, а в Республике Крым — до 16 декабря. У соседних субъектов немного различаются подходы, кого относить к туристической отрасли. В Республике Крым руководствуются приказом Минкультуры России, который относит к классификационной группировке видов экономической деятельности «Туризм» даже организацию и проведение азартных игр. В Севастополе составили свой приоритетный список из 13 пунктов видов деятельности, азартных игр в нем нет.

Заявки подаются через портал «Мой бизнес».