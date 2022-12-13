Миграционная служба теперь работает без выходных и праздников

Севастопольское Управление по вопросам миграции Управления МВД России перешло на семидневный режим работы. Связано это с большим наплывом жителей Херсона и Запорожской области, желающих получить российский паспорт.

«Только за ноябрь свыше 1,5 тысяч граждан РФ, проживающих на территории Херсонской и Запорожской областей обратились в Севастополе за получением российских паспортов. Поэтому с 10 декабря Управление перешло на семидневный режим работы», — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Обращаться в миграционное подразделение на ул.Паршина, 29 можно ежедневно, включая выходные и праздничные дни. Уточнить информацию по вопросам получения государственных услуг, включая получение паспорта гражданина РФ, можно по телефону: +7 (978) 117-50-07.