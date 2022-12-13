Из-за неисправного соседского бойлера погибла семья из четырех человек

Названа причина пожара в аварийном доме в поселке ГРЭС в Инкермане, в результате которого погибли люди.

Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

По версии следствия, которое провел Следственный комитет, в 2017 году сестре обвиняемого по договору социального найма была предоставлена однокомнатная квартира на втором этаже многоквартирного деревянного дома на ул.Яблочкова, 2 А. Впоследствии женщина уехала, а квартиру оставила в пользование своему брату. Тот сделал ремонт, заменив в квартире электросети, и установил в ванной бойлер, зная, что в доме нет заземления.

В сентябре 2021 года мужчина сдал квартиру двум девушкам, которые обнаружили утечку тока от бойлера и сообщили ему об этом. Однако обвиняемый никаких действий по устранению неполадки не предпринял.

В ночь на 18 февраля 2022 года из-за аварийного режима работы электрического водонагревателя в квартире произошел пожар. Проживавшие в ней девушки смогли покинуть помещение. Однако соседи — семья из четырех человек: женщина 1987 года рождения, мужчина 1986 года рождения, их шестилетний сын и пятилетняя дочь — погибли в результате отравления угарным газом.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемого к совершению преступления: проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели и эксперты, назначены и проведены судебные экспертизы.

Расследование уголовного дела завершено, прокурором подписано обвинительное заключение, материалы в ближайшее время будут направлены в суд.