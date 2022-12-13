Для узаконивая автономного отопления потребуется собрать документы

Подать документы, подтверждающие право узаконить индивидуальный источник отопления, необходимо до конца года, сообщили в пресс-службе правительства. При этом прием заявлений осуществляется только раз в неделю: по средам с 14.00 до 18.00 по адресу ул.Рабочая, 5А. Телефон для справок: (8692) 49-27-05.

Основной документ, который рассматривает специальная комиссия, — техническое заключение «о допустимости и безопасности проведенных работ по переустройству квартиры на автономное отопление».

Обязательно должен быть документ, выданный горхозом, о том, что схема теплоснабжения города позволяет осуществить данный переход.

Кроме заявления, паспорта, подтверждения права собственности на квартиру, необходимо также принести согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя, в том числе временно отсутствующих; технический паспорт переустроенного помещения в многоквартирном доме, выполненный по результатам инвентаризации данного помещения.

Сложности могут возникнуть, если квартира расположена в доме, который признан памятником архитектуры. В таком случае, необходимо будет заключение от эксперта, который имеет лицензию «на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия».

Как сообщала «Севастопольская газета», более двухсот севастопольских семей несколько лет назад отключились от центрального отопления и перешли на автономное. Несмотря на то, что на тот момент они все делали законно, Севтеплоэнерго продолжило им присылать счета за отопление. На сегодняшний день проблема решена у 115 человек. Остальные должны успеть сдать необходимые документы до конца декабря.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил своим подчиненным еще раз провести прием граждан по этому вопросу:

«Еще раз прием проведите вместе с представителями правовой службы. Все документы необходимые приняты, все зависит только от людей — если им нужна консультация или помощь. Мы даже не говорим о том, что проект нужно доделать до конца года, необходимо просто подать соответствующие документы, подтверждающие право узаконить источник отопления. Сам проект можно получить позже», — заявил глава города.