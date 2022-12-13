Аэропорт Симферополя остается закрытым для полетов

Росавиация продлила до 21 декабря ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра России.

«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 21 декабря 2022 г.», — говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.

С 24 февраля 2022 года временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Россия закрыла для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны на фоне проведения специальной военной операции на Украине.