Запущен портал с картой градостроительного зонирования

В Севастополе начал работать интернет-портал с картой градостроительного зонирования, на котором можно ознакомиться с картой градостроительного зонирования, правилами землепользования и застройки (ПЗЗ).

Пока на него загружены данные Андреевского, Качинского, Верхнесадовского, Терновского и Орлиновского муниципалитетов, в отношении которых уже приняты ПЗЗ.

«Полная карта появится позже, после принятия правил землепользования и застройки в отношении остальных пяти районов Севастополя», — так объяснил губернатор Михаил Развожаев, почему пока не вся территория Севастополя доступна на портале ГИСОГД.

ПЗЗ определены 32 территориальные зоны. Для каждой из них установлены градостроительные регламенты. Речь идет о жилых, общественно-деловых, производственных, социальных и специализированных зонах, а также об объектах инженерной и транспортной инфраструктуры, землях рекреационного и сельскохозяйственного назначения. Границы этих зон установлены по линиям магистралей, улиц, проездов, земельных участков.

На портале ГИСОГД также размещена инструкция, как пользоваться картой. Например, указано, что в разделе «Административно-территориальное устройство» как раз находятся сведения о границах земельных участков и проектных границах муниципальных образований. А в разделе «Правила землепользования и застройки» есть информация о зонах с особыми условиями использования территории.