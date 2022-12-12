Установят лифты из Белоруссии

В 2023 году в Севастополе продолжится замена лифтового оборудования, которая выполнялась в предыдущие годы.

Об этом 12 декабря на аппаратном совещании сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

— На 2023 год у нас проводятся мероприятия по установке лифтового оборудования, два лифта устанавливаются за счет средств Фонда содействия капитальному ремонту и 79 по соглашению между правительством Москвы и Севастополя, — сказал глава горхоза.

По его словам, это лифты из белорусского города Могилев.

— Все оборудование есть, работы ведутся. На этой неделе лифты уже будут полностью подготовлены, будем готовить их к сдаче Роспотребнадзору. До конца 2023 года поменяем их там, где износ составляет больше 25 лет, — уточнил Е.Горлов.

Разговор был связан с аварией, которая случилась 11 декабря в многоэтажном доме на пр.Героев Сталинграда. Лифт, в котором находилась женщина с маленькой дочкой сорвался, но был экстренно остановлен специальной системой безопасности между вторым и первым этажами. Никто не пострадал.