«Штык и парус» будут реставрировать весь следующий год

Реставрацию «Обелиска городу-герою Севастополю» начнут с начала 2023 года, сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 12 декабря.

По его словам, проект уже вышел из экспертизы, определена подрядная организация, с начала года начнется работа.

— Приступаем к реставрационным мероприятиям. Целый год будем их выполнять. Сложный проект, будем сейчас контролировать его выполнение. Проект вышел из экспертизы, есть все заключения специализированных служб, в том числе Севнаследия, — анонсировал начало работ Е.Горлов.

Он особо подчеркнул, что выбранная подрядная организация имеет лицензию на производство реставрационных работ.

Е.Горлов рассказал, что сейчас отрабатывается вопрос с поставкой материалов, которые необходимо завозить с заводов.

— Этот объект на особом контроле у меня и у севастопольцев. Работы должны вестись с соответствующим качеством, — отреагировал на информацию губернатор Михаил Развожаев, пообещав наблюдать за реставрацией.

Как пояснил М.Развожаев, реставрации подвергнется не только сам памятник, прилегающую территорию предстоит благоустроить, а также устроить подходные пути к обелиску.

Реставрация объекта культурного наследия «Обелиск городу-герою Севастополю» (Штык и парус) проводится на деньги мэрии Москвы. На строительно-монтажные работы по реконструкции в 2022 году получено 0,55 млрд рублей.

В 2021 году на реконструкцию было выделено из того же источника 277 млн рублей, но деньги не освоили и вернули столице.

Поручение по реставрации обелиска давал президент РФ Владимир Путин в 2017 году. Предполагалось, что работы завершат к концу 2020 года.