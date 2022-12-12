Серийный сексуальный преступник осужден на 19 лет лишения свободы

Суд Севастополя приговорил к 19 годам лишения свободы местного жителя, совершившего 17 преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности, сообщили в Следственном комитете РФ.

Осужденный себя виновным не признал.

«Доказательства, собранные ГСУ СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю города Севастополя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 131 УК РФ, ст. 132 УК РФ. Данное уголовное дело по поручению председателя СК России было передано из территориальных следственных органов в производство следователей центрального аппарата. Установлено, что с 2014 по 2020 год местный житель, находясь в разных районах Севастополя, совершил 17 преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности в отношении пяти женщин и 14 несовершеннолетних», — говорится в сообщении пресс-службы СК.

По уголовному делу допрошены 18 потерпевших, более 150 свидетелей, проведено 30 судебных экспертиз и более 900 молекулярно-генетических исследований, по результатам которых установлена причастность фигуранта к совершенным преступлениям.

Своих жертв преступник высматривал в различных районах Севастополя, а также Ялты и Алупки. Играющих на улице маленьких девочек он заманивал в безлюдные места, прибегая к различным уловкам, а к тем, кто постарше, применял силу и угрозы. Для совершения одного из изнасилований даже посмел проникнуть ночью в жилище потерпевшей.

Колоссальную работу провели органы предварительного следствия, прежде чем летом 2020 года удалось задержать подозреваемого. Им оказался 45-летний житель Севастополя, ранее не судимый и не попадавший в поле зрения правоохранительных органов. Мужчина имел постоянное место работы, источник дохода, жилье и выглядел в глазах окружающих вполне благополучным человеком, рассказали в пресс-службе Балаклавского районного суда Севастополя.

Непростой, в том числе с точки зрения морали, судебный процесс продолжался более полутора лет: суду предстояло допросить большое количество потерпевших, свидетелей, изучить массу экспертиз и других доказательств, собранных следствием в 116 томов уголовного дела.

Убедившись в виновности мужчины в инкриминируемых преступлениях, суд назначил окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет с ограничением свободы на срок 2 года. Отбывать назначенное наказание осужденному предстоит в колонии строго режима.

Также судом были разрешены и гражданские иски, заявленные потерпевшими в счет возмещения морального вреда, причиненного им преступлениями.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.