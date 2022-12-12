Ремонт пяти пассажирских катеров и парома ведется по графику

«Несмотря на проблемы с логистикой и поставкой импортных комплектующих, удалось приобрести и доставить оригинальный ремонтный комплект на уплотнение гребного вала на паром «Адмирал Лазарев» производства Германии; закупить полный оригинальный комплект запасных частей на дизель генераторы Scania; приобрести все комплекты новых главных двигателей, а также дизель генераторов», — рассказали в пресс-службе транспортного предприятия, к ведению которого сейчас в Севастополе отнесены морские перевозки общественным транспортом.

Подрядные работы выполняет ООО «А-Шипинг». Ведутся они согласно графику. Сообщается, что корпус парома уже зачищен и загрунтован, на данном этапе ведутся механико-слесарные работы. В салонах устанавливают новое освещение, заменяют внутреннюю обшивку и теплоизоляцию. В салонах будут современные электрические обогреватели, новые окна и двери.

Несколько лет назад правительство Севастополя заключило контракт на постройку пяти катеров, но, судостроители в сроки не уложились. Кроме того объявленные против России санкции создали проблемы с поставками оборудования иностранного производства. В связи с этим департаментом транспорта было принято решение о начале ремонта пяти катеров и парома. Отправляя суда в ремонт в октябре 2022 года, директор департамента транспорта Павел Иено пообещал, что по контракту катера выйдут на линию в конце этого года.

На сегодняшний день морскими перевозками через бухту занимаются четыре катера и один паром, расписание движения которых постоянно меняется, что вызывает глубокое недовольство севастопольцев.