Объекты культурного наследия будут реконструировать при наличии денег

О готовности еще 53 проектов на реконструкцию объектов культурного наследия 12 декабря сообщил Евгений Горлов на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

— Мы выполнили мероприятия по четырем домам, но они были переходящие с 2021 на 2022 год, завершили все участки, сделали Большую Морскую, 24. Сейчас там еще идут работы, — отчитался директор горхоза.

По его словам, подготовленные 53 проекта касаются реконструкции объектов культурного наследия по центральному кольцу и внутренней части центрального кольца.

— Уже сделаны проекты, они прошли экспертизу, и при выделении дополнительного финансирования мы будем их делать по дополнительной программе, не за счет Фонда содействия капитального ремонта, — пояснил Е.Горлов.