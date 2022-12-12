Непогода ожидает всю европейскую часть России в ближайшие дни

Сильные осадки прогнозируются на всей европейской территории России в первой половине недели. Для автомобилистов будут очень сложные условия в этот период.

«Везде на европейской территории России погода будет сложной в первой половине недели. Особенно сложными условия будут для автомобилистов, потому что помимо гололедицы прогнозируются сильные осадки, которые существенно будут ухудшать видимость, также из-за непогоды будут сужаться дороги», — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд..

По его словам Вильфанда, в Вологодской, Псковской, Новгородской областях ожидается метель с сильными порывами ветра, в Смоленской, Калужской, Ивановской, Ярославской, Владимирской областях, в Брянской, Курской, Орловской областях — сильный дождь и ветер, в Пермском крае — сильный снег, в Татарстане — сильная гололедица и сильные осадки, в Краснодарском крае — сильный дождь и мокрый снег, в Крыму — сильный дождь. «Все эти удовольствия связаны с выходом южного циклона», — пояснил метеоролог.

Как сообщили в Крымском управлении по метеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие двое суток в Крыму погода обусловлена зоной малоподвижного атмосферного фронта, с волнами. Повсеместно на полуострове дождь, в южных центральных и восточных районах 12 декабря очень сильный. Температура воздуха составит: ночью: 10...15°, в горах 6...9°; днем 12...17°, в горах 6...11°. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с.

13 декабря температура воздуха понизится на 5-7 градусов.

14 декабря после прохождения атмосферного фронта ночью местами мокрый снег, днем без существенных осадков. Юго-западный ветер изменит направление на северо-восточное и ослабеет до умеренного. Дальнейшее понижение температуры воздуха на 5-7 градусов.