На смену ковиду пришел свиной грипп

На фоне относительного благополучия по коронавирусной инфекции, уровень заболеваемости гриппом в Севастополе заметно вырос. Об этом 12 декабря на аппаратном совещании в правительстве города предупредил заместитель губернатора Александр Кулагин.

— Это действительно проблема сейчас. Пришел свиной грипп 2009 года H1N1. Поскольку у нас сделана достаточно сильная лаборатория в инфекционной больнице, мы теперь высеиваем все. В городе два случая гриппа B. Грипп тяжелый и по стране есть даже смертельные случаи, — сообщил А.Кулагин.

Он отчитался о проведенном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии, доложив, что с 6 декабря во всех медицинских учреждениях введен повышенный режим, включающий ограничение посещений, масочный режим, повышенную дезинфекцию. Такой же режим вводится в организациях образования и в общественном транспорте.

— Очень важно было бы рекомендовать не избегать масочного режима представителям групп повышенного риска в общественном транспорте и местах большого скопления людей, — продолжил А.Кулагин.

Он также рекомендовал жителям Севастополя в случае нездоровья не идти на работу, а вызывать врача на дом.

— Должна быть дифференциальная диагностика, поскольку лечение гриппа и ковида — это два противоположных направления. В одном случае кровь надо разжижать, а в другом — этого делать нельзя, — пояснил замгубернатора.

По его информации, на сегодня противогриппозную вакцину сделали 53% от запланированного количества горожан.

— Мы в десятке лучших в России, — доложил А.Кулагин.

Из пояснения главы горздрава Виталия Денисова следует, что вакцина от гриппа в наличии есть в достаточном количестве, вакцинация проводится по группам населения.