На ремонт поликлиники на Ерошенко выделили дополнительные деньги

Очередной контракт на «Капитальный ремонт поликлиники №2 ГБУЗС «Городская больница №1 им.Пирогова» на ул. Ерошенко на 133 млн рублей был заключен между правительством Севастополя и ООО «Жилищно-коммунальная система Экология» 30 ноября 2022 года. Почти 67 млн рублей аванса уже перечислены исполнителю.

Согласно госконтракту и утвержденному графику замена инженерных коммуникаций, слаботочных сетей, электромонтажные работы, ремонт кровли, устройство вентилируемого фасада, установка вентиляции, кондиционирования, работы по обустройству наружных сетей и освещения, благоустройство территории должны быть завершены с даты заключения контракта по 20 декабря 2022 года. Но есть дополнительная оговорка: «До полного исполнения обязательств сторонами. Истечение срока действия контракта не влечет за собой прекращение неисполненных обязательств». При этом в документах также указан еще один срок исполнения контракта — 17 января 2023 года.

Тем временем, реальные сроки окончания ремонта поликлиники стали известны из репортажа СТВ, после того, как депутаты Гагаринского муниципального округа выехали на объект, проконтролировать, как проходит реконструкция. По словам представителя нового подрядчика работы завершатся к сентябрю следующего года.

Напомним, что капитальный ремонт поликлиники на ул.Ерошенко был начат в декабре 2019 года. По данным ГКУ ГС «Единая дирекция капитального строительства», департаменту здравоохранения на капитальный ремонт объекта в 2020 году было выделено 72 млн рублей. Контракт заключили с московским ООО «СК-Сервис». К осени стало ясно, что подрядчик свои обязательства не выполнил и договорные отношения с ним расторгли.

В ноябре 2021 года директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов сообщил, что до конца года первый этап капитального ремонта поликлиники на ул.Ерошенко будет завершен, а второй начнется, когда на строительство будут доведены средства из межбюджетного трансферта Севастополю из бюджета города Москвы.