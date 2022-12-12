Лучшим проектом назвали парк с перголами

Подведены итоги архитектурного-экологического конкурса по благоустройству недавно образованной особо охраняемой природной территории «Фисташки у бухты Круглая».

Речь идет об участке дикой Омеги площадью в 2,28 га, который заметно пострадал от соседства с городской средой, но сохранил уникальные для Крыма виды растительности. В первую очередь, это фисташка туполистная.

Генерацию идей на стыке архитектуры и рационального природопользования поручили студентам со всей страны, в результате чего в финал вышли 10 проектов. Из них и предлагалось севастопольцам выбрать самый интересный.

10 декабря итоги конкурса были объявлены. Наибольшее количество голосов набрал проект «Дикая Омега» с результатом 101 голос, на втором месте проект «Фисташки у бухты Круглая» — 98 голосов, на третьем «Фисташки. Парк сотворчества с природой» — 95 баллов.

Проект организаторов конкурса «Вита-Дендрарий» набрал 23 голоса, а наименьшее количество голосов (9) досталось проекту «Площадка развития культуры».

Дизайн-проект благоустройства, ставший победителем, включает озеленение территории общей площадью в один гектар, мощение общей площадью 0,7 га, настил общей площадью 520 кв м и перголы.