Лифт экстренно затормозил между вторым и первым этажами

В лифте, который оказался неисправным, спускались женщина с маленькой дочкой.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю, 11 декабря в 13.28 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что в доме №35 по пр.Героев Сталинграда в одном из девятиэтажных домов в лифте заблокированы люди.

На место происшествия от МЧС выдвинулись 11 человек личного состава и 2 единицы техники. Как выяснилось, кабина лифта остановилась между первым и вторым этажами, внутри находятся женщина и четырехлетний ребенок.

Специалисты вскрыли двери при помощи гидравлического инструмента и помогли людям выбраться. Спасенных передали бригаде скорой медицинской помощи. Осмотр показал, что пассажиры лифта не пострадали.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливает прокуратура Гагаринского района Севастополя. Последнее периодическое техническое освидетельствование лифта проведено в мае 2022 года.

Лифт заменят, если деньги есть

На место происшествия 12 декабря выехал директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов. Он поговорил с представителем домового комитета и женщиной, которая вместе с ребенком накануне застряла в лифте.

— Организация, которая обслуживает лифтовое оборудование, приедет и сделает акт. Эксплуатация лифта была в установленных нормах. Сработали автоматические механизмы, которые остановили кабину, — рассказал Е.Горлов.

По его словам, сейчас жильцы дома должны на общем собрании решить, что делать с лифтом: заменить его или отремонтировать. Так как жильцы не отправляют взносы на капремонт дома в общий региональный фонд, а собирают их на спецсчете, у них должны быть средства на его замену.