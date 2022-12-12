Глава Терновского МО станет чиновником в Запорожской области

Депутаты Терновского муниципального совета 10 декабря на внеочередном заседании освободили от должности руководителя муниципалитета Владимира Прокопенко по его просьбе.

Теперь уже бывший депутат, председатель совета и глава внутригородского муниципального образования в ближайшее время отправится в Запорожскую область, на подшефную Севастополю территорию — в Мелитополь, чтобы там на госслужбе применить свои знания и опыт.

33-летний В.Прокопенко руководил Терновским МО с 2016 года.