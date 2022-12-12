До завершения раскопок ремонт Владимирского собора в Херсонесе не начнут

Реставрационные работы по сохранению Свято-Владимирского собора в Херсонесе, запланированные на текущий год, перенесены на следующий. Они начнутся только после проведения археологических раскопок возле храма, сообщила пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Выполненная в начале нулевых реставрация собора оказалась некачественной. В 2018-м Севастопольское благочиние заявило о необходимости новых реставрационных работ. Летом 2020 года фонд «Моя история» предложил музею помощь: заказал и оплатил обследование здания. В результате специалисты пришли к выводу, что собор нуждается в реставрации и монтаже инженерных систем. Выяснилось, что в здании течет крыша, а отопление, вентиляция, электроснабжение, система безопасности, подсветка фасада и прочие — не работают. Из-за отсутствия вентиляции в негодность пришла роспись верхнего собора. Ей как и внутреннему помещению угрожают грибок и плесень. Из-за выпадения конденсата отслаивается штукатурка. Фундамент просаживается, под собором скапливается вода.

Второй этаж собора уже закрыт, там ведутся подготовительные работы: устанавливаются леса, проводится забор материала со стен, чтобы изучить состояние кладки и штукатурки.

Считалось, что участок полиса, где расположен храм, изучили еще в 19 веке. Но подготовка к реставрации Свято-Владимирского собора и раскопки вокруг него доказали, что археологи под руководством первого директора музея Карла Косцюшко-Волюжинича изучили культурные слои не до конца.

«Ту часть территории, которую мы уже вскрыли, это территория улицы. Здесь были найдены три водостока. Все они относятся к средневековому времени», — рассказала научный сотрудник Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» Екатерина Лесная.

Хорошо сохранился только один водосток. Предположительно, его построили в промежутке с восьмой по 10 век нашей эры. Ученые предлагают закрыть его стеклом, но сделать это возможно только после восстановления храма.

За последний месяц археологами были обнаружены около сотни предметов: черепки, осколки черной лаковой посуды. Среди них есть и редкие артефакты — керамические жетоны, на которых на древнегреческом языке высечены имена: «Антиох — сын Эвклеса» и «Андрэас — сын Аикиоса».

«Скорее всего, это бюллетени для голосования при выборе магистратов. То есть людей, которые занимали какие-то государственные должности», — предполагает Е.Лесная.

Археологические работы на территории заповедника продолжаются, ремонт собора до завершения раскопок не начнется. При этом завершить реставрационные работы здания собора планируют к 2024 году к открытию строящегося рядом историко-археологического парка.