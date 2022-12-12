До конца года отремонтируют 116 многоквартирных жилых домов

Для достижения этого показателя осталось доремонтировать еще два дома, на 114 работы уже завершены, доложил на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 12 декабря директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Ранее горхоз обещал в 2022 году отремонтировать 188 домов, в итоге их оказалось 116.

Е.Горлов пояснил, что дома ремонтировались за деньги Фонда содействия капитальному ремонту и спецсчетов товариществ собственников недвижимости.

— Это деньги Фонда содействия капитальному ремонту, плюс четыре многоквартирных дома на деньги, которые люди сами накопили на своем спецсчете, — сказал глава горхоза.

По его словам, на 2023 год строительно-монтажные работы запланированы на 185 многоквартирных жилых домах и на 18 из них уже готова проектно-сметная документация.