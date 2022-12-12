Десять ёлочных базаров откроют 15 декабря

Новогодние деревья в Севастополе традиционно продают на специализированных ярмарках. В этом году «для удобства покупателей» их количество сократили до минимума и вынесли на окраины города.

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и потребительского рынка, выбрать колючую красавицу можно на 10 десяти ярмарочных площадках, расположенных по адресам:

— 5-й км Балаклавского шоссе, в районе конечной остановки общественного транспорта;

— ул.Бориса Михайлова, в районе дома №1;

— ул.Вакуленчука, в районе ТЦ «Муссон»;

— пр.Генерала Острякова, в районе дома №178;

— пр.Октябрьской Революции, в районе дома № 1;

— ул.Павла Силаева, в районе рынка «Славянский базар»;

— пр.Героев Сталинграда, в районе дома №60;

— ул.Богданова, Северная сторона, в районе дома №17;

— р-н Казачьей бухты, ул. Казачья, в районе дома №56;

— ул.2-й Обороны, Сапун-гора, в районе остановки общественного транспорта «Сады».

Ярмарки будут работать ежедневно с 8.00 до 21.00 с 15 до 31 декабря, .

В 2019 году в Севастополе работало 44 елочных базара, в 2020 году — 42, в 2021 — 40.

В последние годы торговые места, где предприниматели реализуют новогодние ели и сосны, разыгрываются через электронный аукцион. Благодаря тендеру в 2020 году в доход бюджета поступило 1,5 млн рублей.