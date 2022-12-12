Американский разведывательный беспилотник кружил над Черным морем

Американский стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был замечен в акватории Черного моря, в 100 км от берегов Крыма, сообщает Лента.ру со ссылкой на данные портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Согласно его информации, RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE10 12 декабря, вылетел с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на итальянском острове Сицилия и около 11.00 по московскому времени начал кружить вблизи берегов Крыма. Аппарат фиксировался примерно в 100 километрах по прямой от полуострова.

Кроме того, над территорией Румынии недалеко от Одесской области находилось воздушное судно радиотехнической разведки США Lockheed EP-3E Aries II с позывным TD45 — самолет прибыл с авиабазы на греческом острове Крит, являющейся одним из опорных пунктов Военно-морских сил НАТО в Восточном Средиземноморье.

Подобные вылеты неоднократно фиксировались накануне атак на Крым со стороны Вооруженных сил Украины. Так, в ноябре RQ-4 Global Hawk был зафиксирован над Черным морем за несколько часов до крупной атаки украинских дронов — тогда российским средствам противовоздушной обороны удалось сбить пять беспилотных летательных противника в районе газоконденсатных месторождений в Черном море, а также близ Севастополя.