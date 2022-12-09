Военные передали городу Дом офицеров в Каче

Качинский Дом офицеров передали из федеральной собственности в собственность города. Соответствующее распоряжение принято 8 декабря на заседании правительства.

Как сообщается, безвозмездный прием из федеральной собственности в собственность Севастополя объектов недвижимого имущества включает скважину №68, наружные сети водоснабжения и канализации, а также нежилое здание Дома офицеров площадью 3 тысячи кв метров.

Принятие данного имущества позволит использовать все эти объекты для обеспечения коммунальными услугами население поселка.

– Главное, что Дом офицеров передают. Это большое красивое здание в стиле сталинского ампира, которое требует серьезного капитального ремонта. Тем не менее, понятно, что под него надо будет искать средства, чтобы он стал серьезным культурным центром. Это позволит решить многие проблемы по дополнительному образованию в Каче, – прокомментировал губернатор Михаил Развожаев.

Он также подчеркнул, что правительство города намерено привести в порядок переданное военными имущество, в том числе для совместного его использования.