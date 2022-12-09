Военные медики проводят уникальные операции участнику СВО

Военные хирурги с помощью 3Д-моделирования практически заново воссоздают лицо участнику спецоперации, который подорвался на мине.

В тяжелейшем состоянии, без сознания военнослужащий был доставлен в военно-морской клинический госпиталь в Севастополе.

Он получил обширное минно-взрывное ранение головы, в результате которого была утрачена значительная часть лица и шеи. Военные врачи незамедлительно выполнили весь комплекс неотложных мероприятий, остановили кровотечение. провели протезирование языка и гортани для восстановления функции речи, глотания и дыхания, сообщили в Минобороны РФ.

После того, как состояние раненого было стабилизировано, его перевезли в Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н.Бурденко. Сейчас врачи ему уже восстановили нижнюю челюсть.

Для этого создали 3D-модель и напечатали ее на принтере. В качестве материала для трансплантации использовали берцовую кость самого пациента.

«Пациенту было спланировано многоэтапное лечение. Первый этап – устранение дефекта нижней челюсти, нижней губы, ткани дна полости рта, щеки, поднижнечелюстной области. Второй этап — устранение дефекта верхней челюсти, верхней губы. Третий этап — это эстетическая коррекция лица, установка дентальных имплантатов. На четвертом этапе мы планировали зубочелюстную операцию по восстановлению его жевательного аппарата, грубо говоря, зубов», – рассказал начальник центра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии ГВКГ им.Бурденко Сергей Терещук.

После этих операций у военнослужащего будут восстановлены все функции: он снова сможет разговаривать, питаться, у него появится мимика.

По словам врачей, при желании он даже сможет продолжить военную службу.