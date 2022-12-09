Средства на льготные лекарства выделили из резервного фонда
Правительство Севастополя утвердило увеличение расходов на 2022 год на сумму 21,5 млн рублей на льготное лекарственное обеспечение, средства выделены из Резервного фонда.
Постановление принято 8 декабря на заседании правительства города.
Одновременно тем же документом перераспределены средства из бюджета города Севастополя в 2022 году в сумме 43 млн рублей за счет экономии по другим мероприятиям, в том числе на кадровое обеспечение отрасли – 19,4 млн рублей, на выполнение госзадания между видами помощи – 23,6 млн рублей.
Кроме того, директор горздрава Виталий Денисов доложил о перераспределении средств между департаментом здравоохранения и департаментом цифрового развития (средства города Москвы) на сумму 70 млн рублей.
По его словам, речь идет об основных индикаторах регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения в рамках заключенных соглашений с Минздравом.