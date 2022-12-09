Создали городскую сетевую компанию «Таврида»

Постановление о создании государственного унитарного предприятия Севастополя «Таврида» принято 8 декабря на заседании правительства Севастополя.

По словам директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова, предприятие создано для отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям с государственной формой собственности, что позволит обеспечить надежное электроснабжение существующих потребителей электроэнергии, создаст инвестиционную привлекательность региона и обеспечит дальнейшее его развитие под руководством правительства города.

Как прозвучало в ходе заседании, ранее предприятие «Таврида» занималось имущественными вопросами. Глава горхоза также сообщил о достаточности имеющихся сетей.

По его информации, вновь созданному предприятию будут переданы сети от «Горсвета», а также выявленные и бесхозные сети, которые проходят сейчас инвентаризацию.

– То есть, это будет городская сетевая компания, с Минэнерго обсудили, – подытожил Е.Горлов.