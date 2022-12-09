Штрафы за незаконный сброс мусора увеличат

Как заявил глава департамента городского хозяйства Евгений Горлов, он будет составлять уже не две тысячи, а может достигать примерно 60 тысяч рублей.

«Мне лично в лицо один нарушитель сказал: да я заплачу две тысячи штрафа и буду возить. У себя мы это зафиксировали в голове и, соответственно, сейчас уже будем считать причиненный ущерб. Процедура следующая: мы выявляем факт, эта лодка перемещается на полигон, раскладывается по фракциям, составляется акт, который передается сортировочной компании. Сортировочная компания считает затраты», – рассказал Е.Горлов.

По словам главы горхоза, также будут начислены штрафные санкции за нанесенный ущерб региональному оператору и нарушение правил благоустройства. Все это добавится к той сумме штрафа, которую выпишут по протоколу. Сейчас подобные нарушения пресекаются даже ночью. А сотрудники ГИБДД имеют право изъять у водителя машину на 15 суток.

«Буквально вчера зафиксирован факт сброса в селе Тыловом. Водитель просто с с дороги съехал и мусор вывалил», – сообщил Е.Горлов.

Также Е.Горлов напомнил, что превращать лодки для мусора в свалки — это тоже нарушение. Бросать туда строительный мусор — нельзя. Кроме того, эти контейнеры также не предназначены для веток. Их глава горхоза рекомендует после переработки использовать в сельском хозяйстве.