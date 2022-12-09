Школьники пострадали на дорогах в тёмное время суток

За первую неделю декабря в дорожно-транспортных происшествиях на городских дорогах пострадали трое несовершеннолетних севастопольца.

Первый случай произошёл 6 декабря на улице Адмирала Октябрьского — девятилетний мальчик переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, водитель автомобиля «Лада» его не заметил и совершил наезд, причинив телесные повреждения.

Ранним утром 7 декабря 14-летняя школьница переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу на 69 километре автодороги Севастополь – порт Камышовая бухта – мыс Фиолент, водитель автомобиля «Фиат» совершил на нее наезд.

В этот же день пострадал четырехлетний мальчик, который вместе с бабушкой переходил проезжую часть по линии тротуара.

Во всех случаях несовершеннолетние с травмами различной тяжести были госпитализированы в медицинские учреждения.

По данным Управления Госавтоинспекции УМВД России по Севастополю, предварительно, в первых двух происшествиях водители нарушили правила проезда пешеходного перехода, в третьем водитель не предоставил преимущество в движении пешеходу.

С начала текущего года выявлено 2369 водителей, нарушивших правила проезда пешеходных переходов и 737 пешеходов, переходивших проезжую часть в неположенном месте.