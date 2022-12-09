Сгоревший дом демонтируют только в следующем году

Сгоревший двухэтажный дом на улице Яблочкова,2А в Инкермане будет демонтирован в следующем году.

Пожар, в котором погибло четыре человека, произошел в феврале текущего года.

С вопросом: «Когда будет «ликвидировано пожарище?», к главе горхоза Евгению Горлову обратились жители Инкермана. Также они сообщили, что пострадавшие до сих пор живут на съемных квартирах и в общежитиях, а забор, закрывающий место трагедии, «установлен на тротуаре и прохожим приходится выходить на проезжую часть».

«В следующем году мы проведем проектно-изыскательские работы и демонтируем. Да, случилось несчастье, там были следственные действия и сейчас все завершилось. Мы следим за этими участками, которые ограждаем – там дети играют. Понятно, что не все сразу возможно сделать. Но нужно же провести работу с детишками со своими. Я, допустим, со своими беседую. Потому что есть строительные площадки, на которые им нежелательно ходить», – ответил руководитель департамента.

По словам Е.Горлова, в городе много детских и спортивных площадок, где нужно играть детям, а «не лазить по стройкам». Он также сообщил, что для безопасности детей были повалены сгоревшие.

Напомним, деревянный двухэтажный дом в Инкермане был признан аварийным еще в 2021 году. В нем проживало 34 человека, жильцов планировали расселить. Правда, собственниками помещений были признаны всего три семьи.

В пожаре погибло четыре человека: мужчина-инвалид, женщина и двое детей.